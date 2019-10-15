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    09:56, 15 10月 2019 | GMT +6

    国产动画《穆兹巴拉克》获得德国施林格尔国际儿童电影节奖项

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    哈通社/阿拉木图/10月15日—由哈萨克斯坦导演图尔德别克•麦丹执导的国产动画长片《穆兹巴拉克》参加在德国开姆尼茨举行的第24届德国施林格尔（SCHLINGEL）国际儿童电影节。

    消息称，活动期间，影片荣获了德国动画学院（DIAF）颁发的“最佳动画片”奖。

    《穆兹巴拉克》以哈萨克民族的猎鹰传统为基础，讲述了一个男人与他的金鹰之间的温暖友谊。影片根据文化和体育部的要求，由哈萨克电影制片厂拍摄。

    历经近1年的制作工程中，共有40多名动画师参与影片制作工作。动画片通过2D和3D技术，每秒以24-25帧画面频率拍摄，全长65分钟。

    去年，该影片在哈萨克斯坦电影摄影师“最佳动画电影”提名中荣获“胡拉格尔”全国性奖项。同时，影片还曾于5月在捷克兹林举行的第59届儿童及青少年国际电影节非竞赛单元中播映。

    值得一提的是，德国施林格尔国际儿童电影节创办于1996年，是西欧地区发展较早，具有较大影响力的电影盛会。今年的电影节于10月7-13日举行。活动吸引了来自52个国家的233部影片参赛。

    【编译：达娜】

    标签:
    文化 哈萨克斯坦 哈萨克 黄金储备 文化和体育部
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