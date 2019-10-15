斯格纳克古城发现古代金饰文物

哈通社/克孜勒奥尔达/10月15日--对坐落在克孜勒奥尔达州的斯格纳克古城进行的考古挖掘工作中，在古墓里发现了属于13-14世纪的饰品。

克孜勒奥尔达州文化和档案管理局局长米拉·阿布沃娃表示，考古学家通过近几年对斯格纳克古城进行的一系列考古挖掘研究工作，收获了一些值得研究的古迹和古物。

米拉•阿布沃娃说道：“首任总统、民族领袖纳扎尔巴耶夫提倡的‘面向未来的计划：精神文明的复兴’国家规划的框架内，我们进行了一系列工作。通过‘历史圣地地图’项目的开展，增加了值得研究的圣地名单。我们州向‘神圣的哈萨克斯坦’百科书项目提供了12个民族特色、60个历史性的文物。同时，今年对我州好几处古墓进行了挖掘研究工作。在斯格纳克的古墓挖掘中，考古工作人员发现了属于12-14世纪的金饰，发现的金饰已提交给研究所研究。”

据克孜勒奥尔达州文化和档案管理局局长表示，到目前为止发现的古迹遗址和古物都在进行科学研究。同时，她还提到2020将是阿拜·库南巴耶夫诞生的第175周年，目前计划届时组织一次“阿拜”歌剧文化活动。

【编译：阿依波塔】