第七届突厥议会峰会在巴库举行

哈通社/巴库/10月15日 —— 第七届突厥语国家合作委员会首脑峰会15日在阿塞拜疆首都巴库举行。

哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫、土耳其总统埃尔多安、阿塞拜疆总统阿利耶夫、吉尔吉斯斯坦总统吉恩别科夫，以及不久前正式加入该组织的乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫出席了会议。

据了解，本届峰会主题为《中小型企业》。

值得一提的是，突厥语国家合作委员会（突厥议会）在哈萨克斯坦首任总统-民族领袖纳扎尔巴耶夫的倡议下与2009年在阿塞拜疆纳希切万成立，秘书处位于土耳其伊斯坦布尔。今年，突厥议会迎来《纳希切万协议》签署十周年。

2009年10月3日，在阿塞拜疆纳希切万举行的第九届突厥语国家首脑峰会上，哈萨克斯坦、土耳其、阿塞拜疆和吉尔吉斯四国总统签署了具有历史重要地位的《纳希切万协议》，正式成立突厥语国家合作委员会（突厥议会）。

此后，协议签署的10月3日被确立为突厥语国家合作日。在《纳希切万协议》这一历史性协定的影响下，突厥语国家之间的合作飞速发展，突厥语国家议会大会、国际突厥学院在内等多个旨在推动突厥语国家相互整合的国际性组织先后成立。而突厥文化国际组织也在不断为突厥语国家的合作提供动力。

2010年在斯坦布尔举行的第十届突厥语国家首脑峰会上，土耳其外交官哈利勒·阿恒吉当选首任突厥议会秘书长。

2011-2018年，成员国首脑之间共举行了6次峰会。2018年，在吉尔吉斯斯坦伊塞克湖沿岸城镇乔尔蓬阿塔举行的第六届突厥语国家元首峰会上，匈牙利获得了突厥议会观察国地位。

2019年9月14日，乌兹别克斯坦批准通过了关于成立突厥语国家合作委员会的《纳希切万协议》，并提交了入会申请。

自此，乌兹别克斯坦正式加入突厥议会。截至目前，该组织共拥有5个成员国，分别为阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其以及乌兹别克斯坦。

【编译：小穆】