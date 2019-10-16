首任总统：人民的健康是国家繁荣与稳定的基础

哈通社/努尔-苏丹/10月16日 – 哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫向正在首都举行的世界癌症领导人峰会致贺信。

政府副总理别尔德别克·萨帕尔巴耶夫在大会期间，向与会的代表们宣读了首任总统的贺信。

首任总统在贺信中向大会的成功举办致以衷心的祝贺。他指出，随着环境的恶化，人类生活习惯的改变，以及不良的饮食习惯，正在越来越多的引发各种疾病，其中也包括癌症。

首任总统表示，哈萨克斯坦一直以来都是国际抗癌运动的坚定支持者和参与者。

他强调，哈萨克斯坦已经制定了2018~2022年应对癌症威胁的四年计划，并于2019年开始修建将集中最优秀医生和最先进设备的国家肿瘤中心。

首任总统还表示，癌症的早期发现是治疗这种疾病的关键所在，因此发展完善初级卫生保健体系是非常重要的工作。因此，在去年于哈萨克斯坦首都举行的全球初级卫生保健会议上，联合国194个会员国一致通过《阿斯塔纳宣言》，承诺加强初级保健，作为实现全民保健的«重要步骤»。

«发达的初级卫生保健体系，将为包括癌症在内的多种疾病的早期发现、及时治疗带来良好的帮助。»首任总统说。

首任总统强调称，对于哈萨克斯坦而言，人民的健康是稳定和繁荣的基础。

«感谢所有积极参与此次大会的所有来宾，祝愿各位工作顺利！»纳扎尔巴耶夫说。

世界癌症领导人峰会15日在哈萨克斯坦首都努尔-苏丹开幕。峰会将持续至10月17日。会议吸引来自70个国家的350名相关领域代表参加。国际抗癌联盟（UICC）主席、约旦公主迪娜·米雷德，以及哈萨克斯坦卫生部部长耶勒詹•比尔塔诺夫出席了活动。

【编译：木合塔尔·木拉提】