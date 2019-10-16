达丽哈·纳扎尔巴耶娃呼吁新加坡在哈萨克斯坦投资

哈通社/努尔-苏丹/10月16日—据参议院消息，哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长达丽哈•纳扎尔巴耶娃会见了新加坡国务资政兼国家安全统筹部长张志贤。

参议院议长对哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·阿比舍维奇·纳扎尔巴耶夫与新加坡前总理李光耀在哈萨克斯坦独立之初建立的友谊关系做出了高度评价。她表示，哈萨克斯坦有兴趣在贸易、经济和文化人道主义关系方面加强与新加坡的合作，并吸引新加坡在哈萨克斯坦投资。

与此同时，参议院议长还强调指出，阿斯塔纳国际金融中心的建立给商业环境的形成提供了有力支持。

达丽哈·娜扎尔巴耶娃说道：“新加坡在与中亚和欧亚经济联盟的合作当中还可以借助阿斯塔纳国际金融中心这个平台。人口超过1.6亿的市场拥有很大的发展潜力。”

新加坡国务资政兼国家安全统筹部长张志贤指出了新加坡与欧亚经济联盟签署的自贸协定的重要性。表示该协议将为东南亚国家联盟与欧亚经济联盟国家之间的合作提供新的动力。

在会晤期间，参议院议长提出了哈萨克斯坦在发展交通和物流方面的计划，并表示新加坡可以成为哈萨克斯坦企业进入东南亚市场的门户。

同时，达丽哈·纳扎尔巴耶娃还指出了 “一带一路” 中国国家项目在吸引投资，发展运输和物流枢纽中发挥的的重要作用。

双方在继续加强议会间合作问题上达成了共识。议长提出，新加坡参议院议员可以作为游客访问哈萨克斯坦，可以通过居民生活和自然风景加深对哈萨克斯坦了解。

达丽哈·纳扎尔巴耶娃还提出了哈萨克斯坦和新家坡之间开通直达航班的建议。

新加坡国务资政兼国家安全统筹部长张志贤表示，愿意与哈萨克斯坦分享数字化和公共管理领域的经验。同时，他还高度评价哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫为独立哈萨克斯坦的发展做出的巨大贡献，并称，哈萨克斯坦是新加坡的密友。

最后，新加坡国务资政兼国家安全统筹部长邀请总统托卡耶夫前往新加坡进行访问。

【编译：阿依波塔】