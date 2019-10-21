政府总理马明召开会议讨论引资问题

哈通社/努尔苏丹/10月21日 —— 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明21日在阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）主持召开了引资问题协调委员会会议。

会上，经济部长达列诺夫、阿塔梅肯企业家协会主席米尔扎赫梅托夫和AIFC总裁克里木别托夫就地方及区域引资问题，以及关于替代进口问题进行了报告。

会议指出了国家经济呈现有效发展趋势。今年三季度，哈萨克斯坦经济增长达4.3%。国际货币基金组织（IMF）将2019年哈萨克斯坦经济增长预期由之前的3.2%提高至3.8%，而2020年经济增长预期由3.2%提高至3.9%。此外，亚开行将哈萨克斯坦今年的经济增长预期上调至3.7%。而国际评级机构穆迪将哈萨克斯坦前景展望从«稳定»提升至«积极»。世行最新全球竞争力报告中，哈萨克斯坦的排名由59位上升至55位。

欧洲复兴开发银行哈萨克斯坦分行行长阿格雷斯•佩雷马尼斯和亚洲开发银行驻哈萨克斯坦代表处首席代表乔瓦尼•卡潘尼指出了哈萨克斯坦经济和投资政策的积极动态。

提高引资和哈萨克斯坦经济资本密集度是保障当前经济增长的主要条件。2024年，我国固定资本投资水平应达到国内生产总值（GDP）的30%。当前，已形成2020-2024年间落实的总价值达41万亿坚戈的投资项目池。其中，基本工业化、农工综合体、交通和经贸将成为投资增长的主要驱动。

总理指出，为落实首任总统和托卡耶夫总统的工作任务，并保障经济高速发展，应有效推动外国直接投资引资工作。为此，政府总理下达了进一步改善投资基础设施、统一我国经济特区和工业园区对投资商提供的优惠政策、加强公私合作伙伴的发展和增加高增值出口项目比例等工作任务。

马明还指出，要通过欧开行、亚开行和伊发行等国际金融机构落实提高国家发展潜力的项目，并有效推动地方引资工作。此外，AIFC要利用当前的金融市场前景推动区域引资工作。

【编译：小穆】