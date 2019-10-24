托卡耶夫总统会见网球明星纳达尔和德约科维奇

哈通社/努尔苏丹/10月24日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫24日在总统府会见世界著名网球明星拉斐尔·纳达尔和诺瓦克·德约科维奇。

总统欢迎两名巨星来到哈萨克斯坦，并就参加首都努尔苏丹举行的慈善比赛表示了感谢。

“这是在哈萨克斯坦观看现代网球运动两名巨星之间比赛的绝佳机会。此外，该赛事的慈善性质也具有重要意义。你们对首都的访问无疑是对哈萨克斯坦网球运动发展的巨大支持。我相信今天为青少年举行的大师班将对他们树立非常好的榜样，并将鼓励他们。”托卡耶夫说。

纳达尔和德约科维奇高度评价了哈萨克斯坦网球运动发展，并就总统的热情接待表示了感谢。

“这是我第三次来到哈萨克斯坦。每次到访都非常欣赏这座城市的美景。但是，这次我来到这里的目的是特殊的。因为，我有幸在庄严的总统府见到您。”纳达尔说。

德约科维奇说：“尊敬的总统先生，感谢您对哈萨克斯坦网球运动发展的支持。非常高兴我们向您的国家宣传网球运动，并为网球运动的发展做出贡献。”

最后，托卡耶夫向两名运动员表达美好的祝愿，并祝贺纳达尔新婚快乐。

【编译：小穆】