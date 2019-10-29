哈萨克斯坦将优化公共服务流程

哈通社/努尔苏丹/10月29日-- 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）正在就«关于公共服务问题对哈萨克斯坦部分法律条款进行修改和补充»法案进行审议。

据马吉利斯（议会下院）议员玛依拉·阿伊森纳介绍，当前我国实行的«一个窗口»公共服务原则将以«一份申请»更加完善。

收集养老金文件程序将通过此次简化优化公共服务流程将更便捷。

在经济政策、创新发展和创业委员会扩大会议上，马吉利斯（议会下院）议员玛依拉·阿伊森纳表示：“当今办理养老金文件需要在相关单位之间来回走动，收集一系列文件，往后只需一份申请，复杂的收集文件程序将被简化。”

据其介绍，通过正在审议的法案，将实行包括55项公共服务内容的21种集中办理服务模式。具体来说，通过一份申请可并联办理相互连贯的公共服务。

与此同时，通过简化优化程序，可期地名、街区、房屋和其他类型的建筑编号发生改变时，不动产登记文件也可通过整合服务流程实现自动更改服务。

马吉利斯（议会下院）议员还强调指出了在商业环境方面正在进行的调整。即将实行中小企业注册登记工作完全电子化，这样一来，以往一天之内办理效率可提高至一小时内受理办理。

【编译：阿依波塔】