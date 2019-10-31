萨帕尔巴耶夫建议哈蒙科学家共同研究历史遗迹

哈通社/努尔苏丹/10月31日-- 哈萨克斯坦共和国政府副总理别尔德别克•萨帕尔巴耶夫在金帐汗国750周年纪念框架下组织的圆桌会议上表示，哈萨克斯坦和蒙古国应共同参与历史研究。

蒙古国政府副总理乌力吉赛汗·恩赫图布辛、哈萨克斯坦国家和社会贡献人士穆尔扎泰·卓勒达斯别科夫、蒙古国驻哈萨克斯坦大使馆代表以及多家科研机构的负责人参加了此次会议。

圆桌会议上副总理别尔德别克•萨帕尔巴耶夫表示，今明两年会是个非常关键的阶段。金帐汗国750周年之际，我们组织举办了一系列活动。希望我们的科学家、历史学家和邻国同行共同进行更深入的研究工作，在国外组织一些科学和实践领域的会议。通过以上措施将金帐汗国历史向全世界传播。

政府副总理说道：“在这方面，国际突厥研究院占据非常重要的地位，国际突厥研究院是好几个国家共同创建的。哈-蒙两国有着共同的历史根源，因此我邀请你们加入研究院。”

与此同时，别尔德别克•萨帕尔巴耶夫表示，金帐汗国750周年之际我国也在强力发展旅游业，相关工作已开始。

“我希望哈-蒙两国能共同进行研究工作，蒙古国领土也有不少历史遗迹，因此两国专家如能一同参与研究，我们的历史将能被全世界知晓。”副总理说道。

会议框架内，就有关金帐汗国历史的几本书籍也进行了探讨。

【编译：阿依波塔】