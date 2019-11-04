达吾然•阿巴耶夫就国家青年政策进行介绍

哈通社/努尔苏丹/11月4日-- 哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长达吾然•阿巴耶夫4日在马吉利斯（议会下院）例行会议政府时间段发表讲话时表示，哈萨克斯坦为青年政策的融资额占GDP比重首次达到0.5%。

部长介绍，国家青年政策主要分为全面性落实政策和在“青年年”框架内的新增特别政策两个方向。

阿巴耶夫表示：“目前有200万学生和工作族青年受益于大学公费名额、补助金以及免费住宿等国家青年全面性落实政策的待遇。另外还有72.2万青年受益于‘青年年’框架内的特别政策。青年政策融资额较去年增长40倍，占GDP比重为0.5%。”

同时，为全面落实“青年年”国家政策，政府制定了路线图。路线图包括89个项目，其内容包括解决青年住房问题、提供工作岗位、接受教育、支持年轻家庭以及发展社会积极度等重要项目。

据悉，该路线图内的13项项目已得到落实，其余76项正在进行中。其中«青年企业家»项目的规划时间为3年，将于2021年完成。

部长还表示，路线图部分项具体落实方案还在计划当中，需要进一步探讨决定。

【编译：阿依波塔】