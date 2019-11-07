世行全球治理指标报告：哈萨克斯坦腐败控制显著改善

哈通社/努尔苏丹/11月7日 —— 世界银行近日公布了最新《全球治理指标》报告，对全球214个国家的国家治理质量和效率进行了评估。

据悉，《全球治理指标报告》于20世纪90年代推出，成为全球决策者和民间团体衡量政府施政水平的一个重要依据。报告收录了1996年至2013年全球214个国家在话语权与问责、政局稳定与反暴力、政府效能、监管质量、法治和腐败控制等6大治理维度方面的数据。

据了解，报告腐败控制数据根据贝塔斯曼基金会、自由之家、经济学人信息社、PRS 集团、世界正义工程、IHS公司、国际管理学院、世界经济论坛、V-Dem和透明国际等组织与私营企业提供的13项项数据源制定。

值得一提的是，PRS 集团近些年对哈萨克斯坦的反腐败行动指数提高了2倍以上，而在IMD最新全球竞争力报告中的反腐败排名由之前的39位提升至29位，创造历史最佳。

根据报告最新数据，哈萨克斯坦腐败控制指数由之前的19.71%增至36.06%。而前苏联国家当中，俄罗斯腐败控制指数为21.15%、乌克兰为18.27%、阿塞拜疆为21.63%、摩尔多瓦为25.96%、吉尔吉斯斯坦为16.35%、乌兹别克斯坦为12.50%、土库曼斯坦为8.17%。

【编译：小穆】