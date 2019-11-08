哈俄地区间合作论坛：两国签署一系列合作文件

哈通社/鄂木斯克/11月8日—据总统府新闻局消息，在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫前往鄂木斯克出席第十六届哈俄地区间合作论坛框架下，两国签署了一系列双边合作文件。

此次哈俄双方签署的合作文件包括：

1. 哈萨克斯坦-俄罗斯边境地区合作计划构想；

2. 哈萨克斯坦文化和体育部与俄罗斯文化部之间签署的关于2020-2022年合作计划；

3. 哈萨克斯坦新闻和社会发展部与俄罗斯联邦青年事务署之间签署的关于青年政策领域谅解备忘录；

4. 哈萨克斯坦 库斯坦奈州政府和俄罗斯车里雅宾斯克州政府之间签署的关于经贸、科学技术、社会、文化和人道主义合作协议；

5. 哈萨克斯坦 巴甫洛达尔州政府和俄罗斯库尔干州政府之间签署的关于经贸、科学技术、人道主义和其他领域合作协议；

6. 哈萨克斯坦 巴甫洛达尔州政府和俄罗斯新西伯利亚州政府之间签署的关于实施2019-2021年经贸、科学技术和文化领域合作协议的相关计划书。

7. 哈萨克斯坦“达穆”创业发展基金和俄罗斯俄罗斯中小企业银行之间签署的合作协议。

【编译：达娜】