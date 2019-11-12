哈萨克斯坦外长会见欧盟驻中亚事务特别代表

哈通社/努尔苏丹/11月12日—据外交部新闻消息，外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德11日会见为参加“阿斯塔纳俱乐部”第五届会议前来哈萨克斯坦进行工作访问的欧盟驻中亚事务特别代表彼得·布里安。

会谈中，双方就国际和区域上的热点问题，包括加强哈萨克斯坦与欧盟在生态、数字发展、人道主义交流和可持续互动等领域的伙伴关系等进行了讨论。

特列吾别尔德指出，今年，哈萨克斯坦与欧盟于2015年12月21日在努尔苏丹签署的《哈萨克斯坦与欧盟扩大伙伴关系与合作新协定》的批准成为了双边历史上的重要事件之一。

同时，外长表示相信该合作文件将使哈萨克斯坦与欧盟之间的关系迈向新的合作阶段，并有助于发展双边经贸和投资领域的互利合作。

布里安指出，哈萨克斯坦被视为是欧洲在中亚地区的重要合作伙伴，并强调了哈萨克斯坦在中亚和阿富汗政治和经贸合作，以及加强国际安全领域的重要作用。在此方面，布里安向哈方就在该地区实施的总额为5560万欧元的三项新项目进行了介绍，并指出这些项目将提高重要的投资贸易和竞争力。

此外，双方还就2020年举行的联合高级别活动议程安排进行讨论。

根据会谈结果，双方就保持稳定的互动，以实现欧盟与哈萨克斯坦和中亚地区的建设性合作潜力达成共识。

【编译：达娜】