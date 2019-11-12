阿克托别州州长会见中国驻哈大使张霄

哈通社/阿克托别/11月12日—据阿克托别州政府新闻消息，该州州长沃恩达森•沃拉扎林日前会见中国驻哈萨克斯坦特命全权大使张霄。

会谈中，双方就有关在社会经济、教育和文化领域的合作关系进行讨论。沃拉扎林向中国大使就该地区的发展情况进行了介绍。

“国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在对中国进行正式访问期间指出，中国是哈萨克斯坦最大的外贸和经济伙伴之一。今年前八个月，阿克托别州和中国之间的双边贸易额同比增长34%，达6.646亿美元。” 沃拉扎林说。

据悉，在哈中政府间关于加强工业化和投资领域合作协定框架内，阿克托别州现阶段正在实施总额达6.95亿美元的4项项目。在此方面，沃拉扎林强调，阿克托别州将为欲开展高科技项目的投资者提供一切必要条件，同时也提到了投资方应提高员工工资，开展员工培训，并确保安全和环保等问题。

中国大使张霄指出，在过去的27年里，哈首任总统纳扎尔巴耶夫为加强两国之间的友好关系做出了巨大贡献。此外，他还表示同意州长有关对投资者提出的相关建议，并指出将朝着这个方向努力。

会谈最后，州长表示相信此次会晤将促进双边文化、教育、社会和经济领域的互动发展。

【编译：达娜】