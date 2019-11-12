政府总理会见土耳其总统埃尔多安

哈通社/安卡拉/11月12日-- 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明日前对土耳其访问期间会见土耳其总统雷杰普•塔伊普•埃尔多安。

政府总理阿斯哈尔·马明在与土耳其总统会晤期间表示，两国之间的合作关系正在各个领域蓬勃发展，这同时也奠定了双边关系的新模式。哈萨克斯坦首任总统、民族领袖纳扎尔巴耶夫和总统托卡耶夫均认为土耳其是哈萨克斯坦重要的战略伙伴之一。

哈萨克斯坦共有4200多家已注册的哈突合资企业。合资公司的营运领域包括能源、运输、农业、汽车制造和基础设施等。根据今年前九个月的数据，两国贸易额达到230亿美元，同比增长68%，预计今年年底之前两国贸易额有望突破300亿美元。

哈萨克斯坦和土耳其之间还有正在准备和实施阶段的价值超60亿美元的投资项目。

会晤期间，双方在经济贸易、投资、运输和物流，以及农业领域加深合作进行了探讨。

议程框架内，政府总理前往首任总统纳扎尔巴耶夫纪念碑，并向阿塔图尔克纪念碑敬献花圈。随后与埃尔多安一同参加植树活动。

此外，马明还对土耳其商会，包括图二级国家机构的数字化工作进行了熟悉了解。

【编译：阿依波塔】