哈萨克斯坦有意加入世界太空协会

哈通社/努尔苏丹/11月13-- 据哈萨克斯坦数字发展、创新和航天工业部消息，“哈萨克斯坦太空日：拜科努尔-世界太空领域的摇篮”主题论坛就哈萨克斯坦在航天研究领域的现状和发展未来、引进太空研究的先进技术、以及拜科努尔的历史性新阶段进行了广泛和深入的探讨。

第七次在努尔苏丹市举行的论坛汇聚了来自世界25个国家的650多名航天领域的专家。

根据会议议程，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明参加的全体会议就哈萨克斯坦在航天领域的成就和发展未来进行了探讨。

关于建立完成航天器测试和组装综合体相关法律文件的签署是哈萨克斯坦航天工业领域的一项重要成就。

哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长阿斯哈尔·朱马哈利耶夫认为，这一综合体将把国家航天工业推向更高的水平。

阿斯哈尔·朱马哈利耶夫表示：“目前，哈萨克斯坦有两颗电信卫星在运行，我们的目标是继续推进该领域的发展。刚刚完成的航天器装配和测试综合体工作使得我们可以从2020开始计划发射自己的卫星并开始生产，同时通过这一步将哈萨克斯坦的航天研究提高至更高的水平。 这是哈萨克斯坦作为世界太空协会正式成员国的开始。”

此次论坛框架内，部长朱马哈利耶夫还同世界航天研究领域专家进行了会见，并就双边合作项目展开了讨论。

【编译：阿依波塔】