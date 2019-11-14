哈萨克斯坦国宝“金人”在雅典展出

哈通社/努尔苏丹/11月14日—11日，“伟大草原历史和文化遗产”主题展览在希腊雅典拉开序幕。

巡展在“金人巡回世界博物馆”国际项目框架下，将从11月11日-12月11日期间举办，持续一个月。

旨在向世界宣传哈萨克斯坦悠久和丰富的文化历史遗产的此次展览展出了哈萨克斯坦国家象征“金人”，及其他古代游牧民族青铜器、陶器、游牧民族服饰、各种首饰和生活用具等精品文物。

宣传欧亚草原文化一部分的雅典站展览品还包括从西哈州、东哈州以及卡拉干达州发现的144种文物。这些文物的历史时期可追溯至哈萨克斯坦原始以及中期历史。

据了解，活动开幕式框架内还举办了记者招待会。哈萨克斯坦驻希腊大使阿列克谢•沃尔科夫、雅典考古博物馆馆长以及哈萨克斯坦国家博物馆代表等人出席。

值得一提的是，“金人”于1960-1970年间由著名考古学家、国家考古工作奠基人柯玛勒∙阿克谢耶夫在伊塞克发现。

《金人世界巡展》项目框架下举行的巡展截至目前已在白俄罗斯、俄罗斯、阿塞拜疆、中国、波兰、韩国、乌兹别克斯坦、马来西亚和土耳其等国家圆满落幕。

【编译：达娜】