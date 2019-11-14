尼格马图林会见越南国会主席阮氏金银

哈通社/努尔苏丹/11月14日—哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格马图林日前会见越南国会主席阮氏金银。

会谈中，双方就议会间合作的优先方向等问题进行讨论，并指出双边委员会和合作小组将进一步有助于双边立法机构的交流互动。

尼格马图林指出，越南是哈萨克斯坦在东南亚的重要合作伙伴，哈萨克斯坦致力于与该国之间的全面互动。

阮氏金银则强调了哈首任总统纳扎尔巴耶夫在加强哈越两国关系中的重要作用。

尼格马图林指出，《欧亚经济共同体与越南之间的自由贸易区协定》为加强伙伴关系提供了动力，并表示越南是最早签署该协议的国家之一，双边的合作优先方向涉及农业、轻工业、运输、物流和旅游业等。

同时，作为马吉利斯祖国之光党党团负责人，尼格马图林还强调了促进党之间对话的重要性。

在谈到议会间关系时，阮氏金银指出，尼格马图林的此次访问将是两国合作历史上的一个重要里程碑。

“在2017年访问哈萨克斯坦期间，贵国的发展速度，城市的优美建筑给人留下了难忘的印象。”她说，同时还提到了前不久在努尔苏丹举行的欧亚国家议会议长第四次会议的圆满成功。

此外，双方还讨论了在国际组织框架内的互动交流，同时还谈到了两国之间的免签证政策以及恢复两国之间的直航航班等问题。

会谈最后，尼格马图林就越南共产党成立90周年表示祝贺。

【编译：达娜】