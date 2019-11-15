纳扎尔巴耶娃亚美尼亚国民议会议长米尔佐扬

哈通社/努尔苏丹/11月15日—哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长达丽哈·纳扎尔巴耶娃14日会见亚美尼亚国民议会议长阿拉拉特•米尔佐扬。

会谈中，双方就两国议会间关系的发展前景以及议会组织框架内的双边互动等问题进行讨论。

纳扎尔巴耶娃指出，亚美尼亚是哈萨克斯坦在独联体和欧亚经济联盟中的可靠伙伴。两国之间的关系在充分的相互理解和信任的基础上积极发展，并表示希望这一合作关系能够继续为两国人民的利益发展壮大。

参议院议长还强调了进一步发展在独联体议会大会、安组织议会大会、各国议会联盟、欧安组织议会大会框架内多边关系的重要性。

同时，纳扎尔巴耶娃特别重视哈萨克斯坦和亚美尼亚议会间的合作，并强调必须有效利用其潜力，以便在立法活动中交流经验。

亚美尼亚国民议会议长米尔佐扬则着眼于哈萨克斯坦与亚美尼亚之间盟友性质的友好关系，并强调了加强双边议会间合作的重要性。

会谈后，由纳扎尔巴耶娃率领的哈萨克斯坦参议院代表团出席了亚美尼亚国民议会公园内的植树活动。纳扎尔巴耶娃指出，这些幼苗代表着两个国家和人民之间的友谊关系。

【编译：达娜】