尼格马图林参观河内大学阿拜中心

哈通社/努尔苏丹/11月15日—哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格马图林在对越南进行正式访问框架内，前往河内大学阿拜中心进行参观，并与该校师生代表举行会晤。

值得一提的是，阿拜科学文化中心于2013年成立，现阶段该中心正在就阿拜175周年的庆典活动开展工作。

尼格马图林指出，哈萨克斯坦特别重视两国之间的文化和人道主义合作关系，并提到了我国正在进行的阿拜诞辰175周年庆典活动的准备工作。

同时，议长还向该中心捐赠了书籍。据悉，今年是该所大学成立满60周年。

在与师生代表举行会晤期间，尼格马图林就独立哈萨克斯坦在其发展道路上取得的成就进行介绍，并赞赏了越南在经济领域的进步。

同时，双方还就进一步深化两国的互动关系进行讨论，尼格马图林表示，在当今«知识型经济»的背景下，素质教育的重要性不断提高。

此外，尼格马图林强调了哈萨克斯坦与越南之间的合作潜力，并指出了两国在运输物流、轻工业、食品工业、农业和旅游业的优先事项，同时强调在教育和商业结构之间建立密切联系的重要性。

而学生们则对欧亚经济联盟与越南之间的自贸区协定为哈萨克斯坦和越南双方带来切实利益，以及哈萨克斯坦议会的特点等问题表示出兴趣。

【编译：达娜】