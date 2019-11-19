哈萨克斯坦-阿塞拜疆里海底部铺设光纤项目正式开建

哈通社/巴库/11月19日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明和阿塞拜疆总理阿里·阿萨多夫共同出席在阿克套市举行的哈阿之间“跨里海光纤”联合项目（Trans Caspian Fiber Optic）开工仪式。

据了解，这条里海底部光纤铺设项目总长达380-400公里，将由哈萨克斯坦TransTelekom、哈萨克电信（KazTransCom）和阿塞拜疆电信（AzerTelecom）承建，预计2021年年底交付使用。此外，该跨里海海光纤高速公路数据传输速度将达4-6太比特/秒。

马明在讲话中说：“阿塞拜疆是哈萨克斯坦的战略伙伴。哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫与阿塞拜疆全民领袖盖达尔•阿利耶夫和现任总统伊利哈姆·阿利耶夫建立了基于友谊和互利原则的合作关系。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将延续首任总统的外交政策优先方向，进一步深化与阿塞拜疆之间的双边合作。”

总理指出，该联合项目将推动高速数据传输基础设施发展，以及加入欧洲-亚洲信息高速公路和在世界数据的传输中占据一席之地创造机会。

仪式结束后，两国总理就双边经贸、投资、交通运输、农业、航天和人文领域合作关系现状和前景深入交换了意见。

【编译：小穆】