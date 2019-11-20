哈萨克斯坦文体部部长出席联合国教科文组织文化部长论坛

哈通社/努尔苏丹/11月20日--联合国教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱邀请，哈萨克斯坦文化和体育部部长阿克托特•拉伊穆库洛娃日前出席在位于法国巴黎的教科文组织总部举行的文化部长论坛。

全球150多位部长和高级代表出席论坛。

消息称，拉伊穆库洛娃出席了主题为《公共空间文化：城市和社会转型的驱动力》小组会议并发表讲话。

会上，拉伊穆库洛娃就我国文化领域的重要方向，包括首任总统纳扎尔巴耶夫提出的“精神文明复兴”规划的目标宗旨，以及现任总统托卡耶夫在国情咨文中提到的有关文化领域的相关指示以及截止目前开展的工作等进行了介绍。

此外，文体部部长还就我国根据联合国概念发展旅游业，传播文化精神以及保护历史古迹方面开展的系统性工作进行了介绍。

讲话最后，拉伊穆库洛娃邀请教科文组织成员国参与在阿拜·库南拜吾勒诞辰175周年以及阿尔-法拉比诞辰1150周年框架内举行的文化和教科活动。

此外，在与联合国教科文组织总干事奥德蕾•阿祖莱举行的双边会晤中，双方就哈萨克斯坦与该组织之间在问题领域的重要合作问题展开了讨论。

会谈中，谈到了突厥斯坦地区的发展方案，并表示作为突厥世界的心脏，突厥斯坦的发展以及对亚萨维陵墓的保护措施都将符合最高的国际标准。

【编译：达娜】