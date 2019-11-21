哈萨克斯坦代表出席迪拜第六届知识峰会并发表讲话

哈通社/努尔苏丹/11月21日-- 哈萨克斯坦“劳动资源开发中心”股份有限公司总裁塔玛拉•杜伊谢诺娃日前出席在迪拜召开的第六届知识峰会框架内的“稳定政府”会议，并就我国劳动力市场现代化问题发表了讲话。

来自世界各国的5000多名参与者和400多名演讲者出席了此次以“稳定发展”为主题的第六届知识峰会。

峰会框架内，参会代表团就技能开发、青年发展、就业、国家发展、废物管理、绿色经济、清洁能源，气候变化和其他全球性问题进行探讨。

杜伊谢诺娃在峰会框架内召开的“稳定政府”会议上发表讲话，就政府和国家领导人在可持续战略方面的效力及其对可持续发展的影响发表了看法。同时，她向参会代表介绍了我国首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫提倡的第三次现代化的特点，以及我国在落实该规划方面进行的一系列工作。

她表示，通过创新和经济多样化来提高劳动生产率需要改变劳动力市场。劳动力市场的变化使其对教育系统的需求不断增长。专业人才的可用性决定了我国全面现代化的步伐，因为其专业人员具有更高的社会责任感，并且乐于接受更多挑战。

杜伊谢诺娃还表示，我国正在采用多种员工培训制度，以国家资格制度和国际标准保持一致性。考虑到国内外预测的行业趋势，当前也在考虑专业标准化。

“正确的职业选择会影响人们的生活质量和知识水平，是社会稳定的关键因素之一。因此，考虑到某些职业的出现或消失，我国正在制定职业地图，我们计划将针对IT技术、工程、旅游、能源等领域制作职业地图。” 杜伊谢诺娃说道。

【编译：阿依波塔】