纳扎尔巴耶夫著作《和平中心》挪威文版首发仪式在奥斯陆举行

哈通社/奥斯陆/11月22日—在12月1日哈萨克斯坦首任总统日即将来临之际，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫著作《和平中心》挪威文版首发仪式日前在挪威首都奥斯陆举行。

来自两国的政府机构代表、外交使团代表、反核领域的专家人员以及宗教领域代表等出席了此次活动。

活动开幕式上，哈萨克斯坦驻挪威大使叶尔肯·阿赫音詹诺夫发表讲话，并强调了纳扎尔巴耶夫在核裁军与核不扩散领域提出的相关倡议的重要性。

值得一提的是，今年是苏联在塞米巴拉金斯克核试验场的首枚原子弹试验（1949年）满70周年。1991年8月29日，纳扎尔巴耶夫签署命令，永久关闭了塞梅试验场。

挪威著名政治家、该国前首相谢尔·马格纳·邦德维克指出，哈萨克斯坦与纳扎尔巴耶夫深刻了解核武器将会导致的严重后果，而《和平中心》一书中充分解释了其原因。

除此之外，首任总统基金会执行董事阿斯耶特•伊谢克舍夫、ATOM项目及其荣誉大使卡里普比克·库尤科夫、挪威外交部部长伊娜·埃里克森-瑟雷德、挪威国际事务研究所（NUPI）前所长斯韦勒·罗德加尔等人也发表了讲话。

《和平中心》一书挪威文版本由«Steffen Grafisk Tilrettelegging»出版社出版，其翻译工作由政治学家、国际关系领域专家、专业翻译尼古拉·杰罗夫负责完成。

值得一提的是，该著作首发仪式于2001年举行。

【编译：达娜】