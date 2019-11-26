总统任命哈萨克斯坦驻捷克大使

哈通社/努尔苏丹/11月26日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫日前签署命令，任命玛拉特·穆罕别特哈兹·塔金为哈萨克斯坦驻捷克特命全权大使。

玛拉特•穆罕别特哈兹•塔金1960年出生于阿克托别市，1981年毕业于阿拉木图国民经济学院。“尊敬”奖章(2002年)、一级“雪豹”奖章(2007年)、二级“雪豹”奖章(2016年)，以及6枚勋章得主；哈萨克斯坦国家安全机构荣誉工作者。

1999年开始担任哈萨克斯坦总统国家安全助理；

2000年开始担任哈萨克斯坦反腐败国家委员会主席；

2001年开始担任哈萨克斯坦国家安全委员会主席；

2002年开始担任哈萨克斯坦总统办公厅第一副主任；

2006年开始担任哈萨克斯坦总统助理-哈萨克斯坦安全会议主席；

2007年开始担任哈萨克斯坦外交部部长；

2013年开始担任哈萨克斯坦国务秘书；

2014年开始担任哈萨克斯坦驻俄罗斯特命全权大使；

2017年开始担任哈萨克斯坦总统办公厅第一副主任。

2019年年初开始担任哈萨克斯坦国务秘书。

【编译：达娜】