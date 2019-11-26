纳扎尔巴耶夫接见祖国之光党各州分部代表

哈通社/努尔苏丹/11月26日--据首任总统官网消息，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫日前接见“祖国之光”党各州分部代表。

马吉利斯和地方议会党团秘书和负责人出席会议。

会议框架内，祖国之光党第一副主席包尔江·拜别克和各地方党分部代表进行了工作汇报。

在听取工作报告之后，首任总统、民族领袖纳扎尔巴耶夫发表讲话，强调指出了党员在党的形成和发展道路上做出的贡献。他表示，“祖国之光”党在独立之后的时期里取得的所有成绩与党员的日常工作密不可分。

同时，首任总统还强调指出，党员应凝聚在总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫身边，采取一切措施落实总统下达的工作任务。

除此之外，首任总统在讲话就如何推进哈萨克斯坦至2050年发展战略、宣传发展战略的重要性、政府为进一步发展经济做出的计划、就提高中小企业在国民经济中的份额和以发展中小企业为目标制定的“劳动”国家规划的预期效果发表了看法。

与此同时，首任总统就提高«祖国之光»党各地方分部工作效率、制定各地方选举方案、加强党的一致性作用、选举工作开始之前加强党工作等问题发表看法，下达了工作任务。

会议框架内，纳扎尔巴耶夫向“祖国之光”党的发展做出贡献的优秀党员颁发了“积极工作者”勋章。

【编译：阿依波塔】