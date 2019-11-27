哈吉两国元首在比什凯克举行会晤

哈通社/努尔苏丹/11月27日 —— 正在对吉尔吉斯斯坦进行国事访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫27日在比什凯克同该国总统索伦拜·吉恩别科夫举行了双边会谈。

会谈开始前，吉方在阿拉-阿尔恰国家官邸举行了隆重的欢迎仪式。仪仗队列队向托卡耶夫总统致敬，军乐队演奏两国国歌。随后，两国总统检阅仪仗队，并互相介绍双方代表团成员。

欢迎仪式结束后，两国总统进入会议室，并开始了小范围会谈。

根据议程，两国元首在小范围会谈后将出席哈吉最高国家间理事会第五次会议，并就双边所有领域合作问题进行讨论。根据会议结果，两国元首将召开联合新闻发布会。

据此前报道，托卡耶夫总统27日中午抵达比什凯克，开始对吉尔吉斯斯坦进行国事访问，吉尔吉斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫在机场迎接托卡耶夫的到来。访问框架下，一同前往«阿塔-贝伊特»国家历史综合纪念馆，政治迫害受害者纪念碑献花致哀。

随后，两国领导人还前往吉尔吉斯斯坦著名作家钦吉斯·艾特玛托夫陵墓敬献花圈。

值得一提的是，哈萨克斯坦是吉尔吉斯斯坦最重要的经贸和投资伙伴。2018年，双边贸易总额增长13.1%，达8.653亿美元。2019年上半年，两国双边贸易总额已达3.894亿美元，同比增长13.2%。其中，哈萨克斯坦对吉尔吉斯斯坦的出口总额为2.692亿美元。

【编译：小穆】