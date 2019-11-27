吉恩别科夫：相信托卡耶夫的访问将为哈吉关系发展带来新的动力

哈通社/比什凯克/11月27日 —— 吉尔吉斯斯坦总统索伦拜·吉恩别科夫27日在比什凯克举行的哈吉最高国家间理事会第五次会议上表示，相信哈萨克斯坦总统托卡耶夫的访问将为两国合作关系发展带来新的动力。

吉恩别科夫说：“今天的访问框架下，我们举行了最高国家间理事会第五次会议。在此之前，我们与托卡耶夫先生举行了基于兄弟和相互理解精神的会谈。”

据他介绍，双方在会谈中就一系列重要问题进行了深入探讨，并计划签署一系列文件。

“相信今天的会谈将为吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦之间的合作发展带来新的动力，并提升至新的水平。根据议程，我们将签署一系列双边协议，以及最高国家间理事会会议最终文件、联合声明、2020-2022年合作方案和其他文件。”吉恩别科夫说。

吉尔吉斯斯坦总统还指出，最高国家间理事会的再次召开具有重要意义。据他介绍，会议注重讨论了双边经贸、人文、水资源和能源，以及交通运输领域的合作问题。

据此前报道，托卡耶夫总统27日中午抵达比什凯克，开始对吉尔吉斯斯坦进行国事访问，吉尔吉斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫在机场迎接托卡耶夫的到来。访问框架下，一同前往“阿塔-贝伊特”国家历史综合纪念馆，政治迫害受害者纪念碑献花致哀。

随后，两国领导人还前往吉尔吉斯斯坦著名作家钦吉斯·艾特玛托夫陵墓敬献花圈。

【编译：小穆】