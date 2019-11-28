19:45, 28 11月 2019 | GMT +6
集安组织集体安全理事会会议签署一系列重要文件
哈通社/努尔苏丹/11月28日 —— 据总统府新闻局消息，集体安全条约组织集体安全理事会会议28日在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行。
哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫、俄罗斯总统弗拉基米尔•普京、塔吉克斯坦总统艾莫马利•拉赫蒙、白俄罗斯总统亚历山大•卢卡申科、亚美尼亚总理尼科尔•帕希尼扬出席会议。
根据会谈结果，各成员国领导人签署了以下文件：
1. 《关于庆祝1941-1945年前苏联人民卫国战争胜利75周年活动规划》；
2. 《关于对集体安全条约组织集体安全理事会法律条款进行修改》；
3. 《关于对集体安全条约组织集体安全理事会法规进行修改》；
4. 《关于对集体安全条约组织议事规则进行修改》；
5. 《关于落实联合国反恐联合方案的集安组织成员国2019-2021年集体行动规划》；
6. 《关于旨在减少塔吉克-阿富汗边境附近冲突的附加措施清单》；
7. 《关于推动集安组织成员国国防工业综合体合作和一体化关系发展领域的基础组织》；
8. 《集安组织框架下联合科研和开发工作议事规则》；
9. 《关于对集安组织成员国打击信息技术犯罪领域行动规则进行修改》；
10. 《关于对集安组织国防部长理事会规范进行修改》；
11. 《关于集安组织2018年预算支出报告》；
12. 《关于集安组织2020年预算报告》；
13. 《关于集安组织颁授奖章》；
14. 《关于集安组织集体安全理事会下次会议召开时间和地点》。
【编译：小穆】