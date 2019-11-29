政府总理阿斯哈尔·马明会见法国大型企业代表团

哈通社/努尔苏丹/11月29日 – 政府总理阿斯哈尔·马明29日在首都会见了由哈法商务委员会法方主席伊夫-路易·达里卡里尔率领的代表团。

据总理官网消息，代表团成员包括«哈萨克斯坦-法国»工商商会代表及法国企业运动联盟MEDEF的成员。

会上，阿斯哈尔·马明表示，哈法两国是战略伙伴国家，双方早已建立了稳固的双边合作体系，并因此获得了丰厚的经济、政治和文化收益。

2019年前9个月，哈萨克斯坦与法国之间的双边贸易额增长了6%，达34亿美元，在欧盟各国中居于前列。上半年法国对哈直接投资达5.37亿美元，增幅达24%。

总理强调指出，两国间许多投资项目正在积极实施当中，目前经营中的哈法合资企业已达230多家，其中包括Total、 Orano、Alstom等大型跨国企业。

独立以来，法国企业在哈投资已经超过了164亿美元。

会上，总理与法方代表就进一步加强两国商务领域合作，以及在能源、水利和基础设施建设、数字化医疗、太空卫星系统组装生产等领域实施全新合作项目等问题深入交换了意见。

政府第一副总理兼财政部长斯马伊洛夫、工业和基础设施发展部部长阿塔穆库洛夫、国家经济部部长达列诺夫、环境地质和自然资源部部长米尔扎哈利耶夫、卫生部部长比尔塔诺夫，以及外交部、能源部、数字发展、创新和航空航天工业部以及贸易和一体化部副部长，国有企业领导层等列席会议。

出席会议的法方成员包括了Total, Orano, Alstom, Airbus, Vicat, Air Liquide, Idemia, Renault CIS & LADA Export, Veolia, Bouygues Travaux Publics, Catering International Services, DV Conseil, Lazard, Sanofi, TechnipFMC, TECOFI S.A.S.等企业代表。

法国企业运动联盟MEDEF（又称法国雇主协会）成立于1998年，代表85家行业总会共80万家企业(包括大型企业和中小企业)的利益。它的主要任务是：维护企业和雇主在法国社会中固有的地位；提升企业形象；代表企业和雇主与政府、媒体和公众对话；为企业提供信息和支持；代表企业和雇主参与国家经社咨询机构活动。

【编译：木合塔尔·木拉提】