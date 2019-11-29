纳扎尔巴耶夫与米尔季约耶夫在塔什干举行会晤

哈通社/塔什干/11月29日 – 在第二次中亚国家首脑咨询会议前夕，受邀访问乌兹别克斯坦的哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫29日在塔什干会见了该国总统沙夫卡特·米尔季约耶夫。

纳扎尔巴耶夫与米尔季约耶夫的会谈是在第二次中亚国家首脑咨询会议框架下举行的。

乌兹别克斯坦总统对纳扎尔巴耶夫的到访表示了盛情欢迎，并感谢哈萨克斯坦首任总统对乌兹别克斯坦举办中亚国家首脑会议的大力支持。

米尔季约耶夫强调指出，在双方近几年的共同积极努力下，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间传统而紧密的合作进一步提升到了一个新的高度，取得了富有成效的好成绩。

纳扎尔巴耶夫则表示，在米尔季约耶夫的倡议下，2018年在哈萨克斯坦首都努尔苏丹举行了中亚国家首脑咨询会议的首次会议，他祝愿这一会议成为地区国家之间开展各领域合作，加深相互关系的重要平台和纽带。

会谈中，双方就不断推进两国各领域合作，以及共同关心的国际和地区热点问题深入交换了意见。

根据此前报道，应乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔季约耶夫邀请，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫28日抵达该国首都塔什干。

【编译：木合塔尔·木拉提】