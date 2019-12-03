哈萨克斯坦城市化水平居中亚首位

哈通社/努尔苏丹/12月3日 – 随着城市化程度的提升，国民经济收入水平也将得到大幅度的改善。

12月3日，在政府例行工作会议上就区域发展2020~2025国家规划方案进行介绍的国家经济部部长鲁斯兰·达列诺夫做出了上述表示。

“目前全国17个地区共有87座城市和6500个乡级行政单位。2015年起，我国城市化水平达到了58.2%，人口超过百万的城市数量增长到了3座，固定资产投资规模在18个大城市中增长了1.5倍。在‘哈萨克斯坦-2050’战略和哈萨克斯坦共和国2025年发展战略框架下，保障城市化发展是其重要的区域政策之一。”他说。

部长强调称，新的方案为国家发展明确了重要的制度条件。包括建立经济增长的“中心”，提升地区竞争力，保障所有地区的基本生活水平等。

“方案的制定基础基于民族领袖和总统关于提升经济竞争力和改善人民生活水平的相关任务安排。当前，全球GDP的70%由大城市产出，这是全球趋势。高经济增长只能通过整合资源和基础设施来实现。”达列诺夫说。

部长指出，大都市的存在是国家竞争力的一个重要体现。城市化将不断提升非原料经济带来的GDP增长。

达列诺夫称，在中亚国家当中，哈萨克斯坦以58.2%的城市化率位居首位。但相比经合组织的标准而言，哈萨克斯坦的水平依然不足。在经合组织国家中这一数据为77%。

"城市化率每增加1%，GDP增速将提升0.12%。城市化水平越高，国民收入将随之水涨船高。"他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】