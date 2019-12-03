政府总理会见卡塔尔中央银行代表团

哈通社/努尔苏丹/12月3日 – 政府总理阿斯哈尔·马明12月2日在首都会见了到访的卡塔尔中央银行行长阿卜杜拉·本·萨乌德·阿勒-塔尼一行。

据总理官网消息，会晤期间，总理表示，卡塔尔是哈萨克斯坦在阿拉伯国家当中重要的政治伙伴。两国在哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫及卡塔尔领导层之间的友好关系下，建立了公开、透明、互信的外交对话。

«托卡耶夫总统在延续外交立场的同时，始终非常重视发展与卡塔尔的关系。»阿斯哈尔·马明说。

总理强调了哈卡两国在贸易、经济，投资、金融和银行领域合作的巨大潜力。

目前，哈萨克斯坦与卡塔尔已经实现了双向免签，两国首都（努尔苏丹和多哈）很快将开通直达航班。之后，阿拉木图也将开通至多哈的航线，两国间每周至少将有7个班次的航班通勤。

双方就两国在投资和金融银行领域的双边合作前景，特别是在阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）设立卡塔尔银行代表处的相关工作进行了讨论

为了进一步推进两国企业界的合作，以及落实两国投资计划方案，双方计划在2020年春季举行哈萨克斯坦与卡塔尔经济论坛。

第一副总理兼财政部部长阿里汗•司马伊洛夫、国家经济部部长鲁斯兰·达列诺夫和AIFC负责人海拉特•克里姆别托夫等列席会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】