托卡耶夫总统接受德国之声专访

哈通社/努尔苏丹/12月4日 —— 总统新闻秘书别热克·瓦里4日表示，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫4日在对德国进行正式访问前接受了“德国之声”广播公司的专访。

新闻秘书称，总统谈及了即将与安格拉·默克尔举行的会谈，以及双边合作关系现状。

“德国是哈萨克斯坦在欧洲的主要合作伙伴。哈萨克斯坦占据德国与中亚国家贸易的86%。此次访问期间，双方预计将签署总价值达20亿美元的协议和合作备忘录。”托卡耶夫说。

总统表示，哈萨克斯坦与欧盟之间的合作关系非常良好。2018年，哈萨克斯坦与欧盟国家之间的贸易额超370亿美元，占我国外贸总额的一半。此外，德国对哈经济投资资金的80%面向非原料领域。

“德国在汽车制造、原料加工和其他领域处于领先地位。因此，我们希望加强与该国之间的合作。此外，我们将为德国投资商创造良好的环境，并在国内的各大经济特区提供位置。”他说。

采访中，托卡耶夫总统还回到了关于哈萨克斯坦内政、政治体系和经济模式等领域的工作。

“我们将努力创造属于我们的模式，并努力推动民主。尽管有些记者意见不一，但是哈萨克斯坦还是民主国家。目前，哈萨克斯坦政府对国内3500多个非政府组织提供支持。此外，有社会影响力的记者、社会功勋人士、博客和经济学家们加入了国家社会信任会议。我与他们举行定期会晤，并进行交流。2020营商环境报告（Doing Business 2020）中，哈萨克斯坦位居第25位，超过了俄罗斯。”总统说。

此外，总统在采访中就哈萨克斯坦外交政策进行了详细介绍。

【编译：小穆】