哈美两国在华盛顿讨论扩大战略伙伴关系问题

哈通社/华盛顿/12月5日 – 哈美两国代表日前在华盛顿就进一步扩大两国战略伙伴关系问题进行了讨论。

据外交部消息，在哈萨克斯坦代表团访问美国之行框架下，哈萨克斯坦与美国间扩大战略伙伴关系委员会的政治、经济和人道主义问题委员会会议日前在美国首都华盛顿举行。

哈萨克斯坦外交部副部长叶尔詹·阿什克巴耶夫与美国南亚与中亚事务首席副助理国务卿爱丽丝·威尔斯共同主持了当天的会议。

哈萨克斯坦代表团成员包括内务部、国家经济部、贸易和一体化部、新闻和社会发展部、劳动和社会保障部以及司法部代表。

委员会会议的主要目的——明确双边合作的现状以及哈萨克斯坦与美国之间战略伙伴关系的未来方向。

会议中讨论了包括国际和地区安全领域合作、反恐和打击毒品犯罪、从叙利亚和伊拉克战争地区遣返哈萨克斯坦公民等在内的多项议题。双方还就网络安全、贸易经济和投资合作、深化中亚区域贸易合作、两国在国际组织中的合作，人道主义和人权领域合作等问题深入交换了意见。

双方重点关注了在哈萨克斯坦经济多元化进程中进一步深化业务伙伴关系的问题，尤其是在工业生产、农业、医疗保健和金融领域。

此外，双方讨论了普遍优惠制框架内的扩大双边贸易的问题。双方强调必须加强双边科学和技术合作委员会的工作。双方还就筹备在哈举行的世贸组织部长级会议期间建立合作，以及哈萨克斯坦加入经合组织等问题达成了协议。

在人道主义问题的委员会会议上，双方讨论了在教育、文化、媒体发展以及对哈萨克斯坦非政府机构的支持方面建立合作的方式。美方队哈萨克斯坦在这些领域的努力做出了高度评价。

【编译：木合塔尔·木拉提】