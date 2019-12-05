哈萨克斯坦和土耳其军事合作协议获批

哈通社/努尔苏丹/12月5日 – 哈萨克斯坦议会参议院（议会上院）全体会议5日通过了《关于批准<哈萨克斯坦政府与土耳其政府间军事合作协议>法案》。

该协议于2018年9月在土耳其首都安卡拉签署。

哈萨克斯坦国防部副部长提穆尔·丹德巴耶夫在会议上说：«土耳其市哈萨克斯坦重要且主要的战略伙伴之一。两国之间军事领域的合作基于1993年8月8日签署的军事领域培训协议和1994年2月23日签署的军事科学、技术和教育合作协定开展至今。上述协议，与当前的哈萨克斯坦相关法律条款存在一定的冲突，且部分内容未考虑两国军事领域合作事务中的资金保障问题。因此，做出了签署军事领域合作的新协议的决定。»

具体而言，新协议旨在基于两国平等互利原则的基础上，发展双边军事领域合作。该协议包含的内容包括组织军事训练和培训、开展联合军事演习、通过两国领空进行军事资产的运输、提供医疗帮助、法律合作和其他问题等。

«考虑到土耳其军方在国际军事力量体系中的地位，借鉴和利用土耳其军事领域的经验对哈萨克斯坦武装力量而言是有益处的。相信协议的落实，将有利于国防事业的发展和双边合作的深入。»他说。

据丹德巴耶夫介绍，今年土耳其已派出16名军人在哈萨克斯坦国立国防大学留学。而目前哈萨克斯坦共有34名军人在土耳其军事院校学习。

【编译：木合塔尔·木拉提】