政府总理视察突厥斯坦市多处公共设施建设项目

哈通社/突厥斯坦/12月5日 – 政府总理阿斯哈尔·马明5日抵达突厥斯坦州进行工作视察。

当天，总理走访参观了正在该州首府突厥斯坦市进行中的多处大型工程项目。

总理首先视察了坐落在突厥斯坦市郊区沙哈乡，于2019年5月动工的新国际机场项目。该项目由土耳其企业承建。

新机场距离突厥斯坦市16公里，占地面积905.3公顷。目前正在进行机场跑道等设施的建设工作。项目共动用工人420余人，预计将于2020年12月完工。

随后，总理还顺道视察了连接新机场与突厥斯坦市的公路项目建设情况。

总长度16.3公里的公路项目于今年8月开工，并计划于2020年12月完工。

期间，总理还对正在施工中的突厥斯坦市行政商务中心工程进行了视察。总理听取了项目负责人对相关情况的汇报，并就相关工作做出了指示和任务安排。

今年4月动工的环形剧场项目正在完成最后的施工工作，其主体工程已经基本完工，预计将在年底交付使用。这座由曼格斯套州支援建造的大型公共设施占地面积0.56公顷，共有60名个人参与施工。建成后的剧院可容纳1000名观众。

总理当天还参观了由阿克托别州支援建造的歌剧院工程项目。这座4层结构的建筑总面积达9700平方米，拥有现代化的外形设计和多用途的内部格局，其大厅可容纳510名观众。工程于今年5月开工，预计将于2020年10月完工并交付使用。

【编译：木合塔尔·木拉提】