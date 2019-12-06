参议院议长：在讨论最紧迫的国家任务时应注重地方议员的原则和建议

哈通社/努尔苏丹/12月6日-- 哈萨克斯坦各地方议会成立25周年研讨会期间，哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长达丽哈•纳扎尔巴耶娃表示，在讨论最紧迫的国家任务时应注重地方议员的原则和建议。

纳扎尔巴耶娃表示：“在我国首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的带领下，地方议会的历史从25年前的首次地方议会选举开始。我们可以在今天的研讨会上总结过去的工作经验、对未来工作的前景和问题进行探讨。我们需要就提高人民生活水平问题进行深入讨论，这是时代的要求。”

同时，议长还表示，我国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫也强调指出了有必要支持和加强公民社会，让它参与讨论最紧迫的国家任务以解决这些问题。

“地方管理是管理制度重要的组成部分之一。行政改革有效增强了地方行政机构职能。地方政府与人民更加亲近，更加了解人民的真实需求。我通过对各州进行工作视察，跟议员进行会谈更加确定了地方议员在国家预算、法律领域工作方面的重要性。” 纳扎尔巴耶娃说道。

议长表示：“地方议员和地方审计委员会更多、更积极的参加国家预算程序问题上我们的观点是一致的。我认为讨论最紧迫的国家任务时首先应该注重地方议员的原则和建议。”

【编译：阿依波塔】