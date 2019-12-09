哈通社/波哥大/12月9日 – 哈萨克斯坦与哥伦比亚签署公务护照相互免签协议。

据外交部消息，哈萨克斯坦外交部与哥伦比亚外交部间副部长级政治磋商会议日前在哥伦比亚首都波哥大举行。

会谈期间，哈萨克斯坦外交部副部长叶尔詹·阿什克巴耶夫就哈哥两国在能源和矿业等领域双边合作的发展潜力，以及考虑到哈萨克斯坦在过境运输和交通领域的吸引力，进一步推动两国中小企业间合作的可能性等进行了介绍。

副外长还转达了哈萨克斯坦外交部长穆赫塔尔·特列乌别尔德向哥伦比亚外交部新任部长克劳迪亚·布卢姆的祝贺，外长在贺信中期待同哥伦比亚外长在努尔苏丹举行了下一轮政治磋商会议上会面。

哥伦比亚外交部副部长弗朗西斯科·埃切维里在发言中高度评价了两国间富有成效的政治对话，并表示将继续支持自2015年开始的为哈萨克斯坦外交人员和哈萨克斯坦总统直属的国家管理学院学员开展的西班牙语培训课程。哥伦比亚副外长还指出，期待能够进一步扩大两国之间在经贸和人文领域的合作。

会谈期间，双方重申了在国际和平与安全、应对新挑战和威胁以及核不扩散和反恐问题方面开展密切合作的意愿。

此外，还就讨论加入经合组织的实际问题，以及在国际组织中相互支持等问题进行了讨论。

会谈最后，双方签署了关于对两国外交人员和公务护照持有者实行相互免签的协议。

【编译：木合塔尔·木拉提】