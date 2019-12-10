托卡耶夫总统出席“青年年”闭幕式和“志愿者年”开幕式

哈通社/ 努尔苏丹/12月10日-- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席在首都努尔苏丹举行的“青年年”闭幕式和“志愿者年”的开幕仪式。

来自全国各地的500多名青年参加了此次活动。

在首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的倡议下，2019年被宣布为“青年年”。为全面落实“青年年”国家政策，政府制定了路线图。路线图包括解决青年住房问题、提供工作岗位、支持年轻家庭等重要项目。

2019年，在哈萨克斯坦三大城市的3000多名青年解决了住房问题，获得了约135亿坚戈住房贷款。同时，计划将继续为“毕业生下乡”项目参与者提供小额贷款。

据了解，我国172000名青年通过政府推出的“青年企业家”和“青年专家”项目得到了工作机会。

与此同时，“青年企业家”项目框架之内，20000多名青年得到了免费在线课程学习机会。2019年，9500名青年获得了实现创新想法的机会，往后每年约10000名青年可以获得该机会。此外，为2500名青年提供了优惠小额贷款，以解决青年就业问题。未来三年内，将有15000名青年可以获得优惠小额贷款。“绿色国家”规划框架内，有20000多名青年获得了工作机会。超过33000名青年则被安排在各个地方进行实习。

哈萨克斯坦教育和科学部在“青年年”框架内，分配了53755公费名额。2019年，为支持青年发展，已落实价值28亿坚戈的56个公费项目。

总而言之，200多万名青年通过国家项目得到了支持。

【编译：阿依波塔】