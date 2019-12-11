政府总理与美国多家领先公司领导人进行会晤

哈通社/努尔苏丹/12月11日--据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明对美工进行的工作访问框架下，前往旧金山与美国数字开发、风险投资以及能源领域的世界领先公司领导人进行了会面。

政府总理与世界经济论坛（WEF）“第四次工业革命中心”的领导人进行了会面，并就创新技术监管领域的合作前景进行了探讨。根据会晤结果，双方签署了关于在阿斯塔纳国际金融中心和“第四次工业革命中心”之间建立战略伙伴关系、合作发展物联网（IoT）文件。

同时，政府总理与美国“500 Startups”公司的领导人进行了会面，并签署合作协议。

此外，马明与“Bright Sphere Investment Group”(BSIG)投资团队财务总监进行了会谈，签署了关于2020年在哈萨克斯坦境内投资基础设施发展合作备忘录。

政府总理在与投资机构“Plug and Play”的负责人会晤期间，就在哈萨克斯坦建立创新生态系统、发展风险投资领域等问题进行了探讨。

据悉，在与美国“One Web”公司的负责人进行会晤期间，双方就通过卫星通信实现将高速宽带互联网接入偏远地区项目的实施前景进行了探讨，并就继续加强合作发展文件签署了协议。

据了解，政府总理前往特斯拉公司的办公区和工厂进行了参观，并关于扩大哈萨克斯坦的燃料以及开设电动汽车服务中心等问题交流了意见。

除此之外，马明总在此次访问框架内，还与“C3.ai”、“Cisco”、“ValvTechnologies”、“Chevron”等各个领域领先公司负责人、其他各界专家人员进行了会晤，并在数字开发、信息技术、能源、社会福利等领域进行合作问题进行了探讨。

【编译：阿依波塔】