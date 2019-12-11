联合国报告：哈萨克斯坦位于“极高人类发展水平”国家行列

哈通社/努尔苏丹/12月11日 -- 12月9日，联合国开发计划署（UNDP）公布2019年人类发展指数（HDI），挪威成为全球生活水平最高的国家，哈萨克斯坦位居第50名。

联合国开发计划署是主要根据各个国家和地区的卫生健康情况，受教育情况和收入情况来评估国家的发展指数。

此次参加评比的共有189个国家和地区。排名前十的分别是：挪威、瑞士、爱尔兰、德国、香港、澳大利亚、冰岛、新加坡和荷兰。其中德国与香港并列第4名，澳大利亚和冰岛并列第6名。

报告中指出，名列全球第50位的哈萨克斯坦，令人瞩目在欧洲和中亚国家当中保持了极高的人类发展水平。但报告同时强调称，随着生态环境的变化和技术的发展，中亚地区国家在减少不平等方面取得的成就可能会出现显著的下降。

该报告表示，中等收入群体的减少，非正式和不定期工作者数量的增长，社会保障工作中存在的缺陷，专业和青年技术工人的外流，以及法律面前的不平等，令中亚地区的不平等问题愈发复杂。

随着生活水平的改善和提升，新的不平等问题正在逐步出现。这些问题产生于技术和教育资源的不均衡分部，并随着气候危机而变得更为复杂。中亚地区90%的能源来自矿物燃料，而当地至少有30%的土地不适宜生存。虽然该地区在科研领域的花费方面居于中等水平，但其高技能和低技能工人的就业率远低于经合组织国家，而且随着发达国家技术的高速发展，这一问题的解决将更加困难。

联合国开发计划署常驻哈萨克斯坦代表雅雅库普•贝里希表示，不平等不仅会破坏社会凝聚力，还会削弱人们对政府、机构和彼此的信任，这将严重危害社会经济的发展。

«哈萨克斯坦从1992年开始，在人类发展水平方面取得了令人瞩目的成就。不过，要消除因气候变化和技术差距带来的新型不平等现象，需要采取新的举措。»他说。

根据联合国开发计划署发布的这份2019年人类发展指数报告，哈萨克斯坦在2018年的统计中，于189个国家和地区中同样位居第50位。

从1990年至2018年为止，哈萨克斯坦人类发展指数增长18.5%，人均收入水平增长61.8%。

28年中，哈萨克斯坦人居受教育年限增长3.7年，人均寿命增长2.9年。

【编译：木合塔尔·木拉提】