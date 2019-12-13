美国总统特朗普等多国领导人致信祝贺哈萨克斯坦独立日

哈通社/努尔苏丹/12月13日-- 哈萨克斯坦独立日之际， 总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫收到了来自世界各国领导人的祝贺信。

托卡耶夫总统收到了来自美利坚合众国总统唐纳德·特朗普就哈萨克斯坦独立28周年发来的贺信。

美国总统在信中写道：“通过我们牢固的合作伙伴关系，最近12个月，双边合作取得了巨大成就。我们从核武器不扩散到打击恐怖主义方向的合作使世界更加安全和稳定。”

同时，特朗普表示，今年是托卡耶夫作为哈萨克斯坦总统度过的第一个独立日节日，祝愿新的一年诸事顺利。

“美国已准备好与您和哈萨克斯坦人民进行合作。我相信在您的领导下，哈萨克斯坦会迎来更加美好的未来。”他在信中写道。

印度总统拉姆·纳特·考文德也向托卡耶夫发来祝贺信，并表示历史联系会加强两国间的合作关系，衷心希望哈萨克斯坦越来越繁荣富足。

“哈萨克斯坦和印度之间的合作是在历史和文化联系基础上建立的。两国间的双边和多边合作关系最终使我们成为战略合作伙伴关系，相信我们的良好合作伙伴关系将更加坚固。” 印度总统在信中写道。

西班牙国王费利佩在发来的贺信中表示，他代表西班牙人民和政府对哈萨克斯坦独立日致以祝贺，并祈愿哈萨克斯坦人民永享和平与繁荣。

新加坡总统哈莉玛·雅各布也发来贺信，祝愿托卡耶夫总统和哈萨克斯坦人民独立日快乐。

新加坡总统在信中写道：“哈萨克斯坦和新加坡之间已建立良好的合作关系。很荣幸两国贸易、法律和金融领域的合作在不断发展。为了两国人民的共同利益，新加坡有意继续加强两国之间的合作关系。”

托卡耶夫总统还收到了来自奥地利总统亚历山大·范德贝伦的贺信。

“祝托卡耶夫总统和哈萨克斯坦人民独立日快乐。相信两国间的合作发展会越来越好，尤其是经济领域的发展。”奥地利总统在信中写道。

此外，澳大利亚总督戴维·赫尔利在发来的贺信中表示，相信两国合作关系将不断巩固和加强。

【编译：阿依波塔】