总统：国产车已占领市场的半壁江山

哈通社/努尔苏丹/12月13日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫13日在“质量金奖”颁奖典礼仪式发表讲话时指出，当前哈萨克斯坦售出的每两辆中就有一辆国产汽车。

总统表示：“我们即将迎来独立日。正如首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫强调指出，获得独立是一回事，而保卫、稳固和确保主权的持续是另一回事。28年之内，在首任总统的领导下，我国在工业化和经济领域奠定了良好基础。全国启动约1300多种新型产业，结果使我国在10内将加工领域产量提高了3倍多，吸引了超过340亿美元的外国直接投资。同时，将出口总额增加到了1650亿美元。”

同时，托卡耶夫还指出，当前哈萨克斯坦的产品销往世界120多个国家。

“在全球经济危机期间，工业化极大地推动了我国的经济发展。当前，世界经济正在发生着结构性变化。冶金行业已开始制造成品，哈萨克斯坦的铝加工行业也开始有起色。”总统说道。

同时，总统还表示哈萨克斯坦已加入世界钛生产领域。

“我国的汽车制造行业也大力发展中，该行业的生产量提高了8倍。2010年，哈萨克斯坦生产的汽车数量是4000辆。而2019年的前10个月，哈萨克斯坦的汽车生产量超过38000辆。当今，哈萨克斯坦售出的每两辆中有一辆是国有公司组装的。”总统说道。

【编译：阿依波塔】