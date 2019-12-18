马明主持召开欧开行理事会会议

哈通社/努尔苏丹/12月18日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理18日在阿斯塔纳国际金融中心主持召开了欧亚开发银行理事会会议。

银行股东授权代表：亚美尼亚副总理格里戈杨和财政部副部长阿伊拉佩蒂杨、白俄罗斯财政部长叶尔莫洛维奇和经济部长科鲁托伊、吉尔吉斯斯坦财政部长吉恩巴耶娃和经不住穆坎别托夫、俄罗斯第一副总理兼财政部长西卢阿诺夫和财政部副部长斯图尔恰克、塔吉克斯坦财政部长喀霍尔在佐达和经济发展与贸易部长扎夫吉佐达、哈萨克斯坦第一副总理兼财政部长斯玛伊洛夫等人出席了会议。

会议前，与会者出席了欧开行代表处开业典礼。据了解，这是阿斯塔纳国际金融中心开设的首家开发银行代表处。

会议就欧开行2019年工作进行了总结，并确定了2020年工作计划。此外，与会者还就大型投资项目和数字项目落实，以及扩大银行成员问题进行了讨论。

截止12月1日，欧开行投资组合达40亿美元，较2018年同期增长18%（6.21亿美元）。今年前11个月，欧开行签署了总价值达12亿美元的23向投资项目，其中包括能源（27.9%）、基础设施（22.4%）和金融业（15%）项目。

此外，欧开行投资组合42.8%将在俄罗斯，而42%将在哈萨克斯坦落实。

截止12月1日，欧开行为40个金融机构开通了134个账户。

【编译：小穆】