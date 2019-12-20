托卡耶夫总统主持召开国家社会信任会议第二次大会

哈通社/努尔苏丹/12月20日 -- 由总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫主持的国家社会信任会议第二次大会12月20日在首都努尔苏丹市独立宫举行。

哈萨克斯坦总统办公厅主任叶尔兰·霍沙诺夫、总统顾问叶尔兰·卡林、副总理别尔德别克·萨帕尔巴耶夫、新闻和社会发展部部长达吾然·阿巴耶夫、卫生部长耶勒詹•比尔塔诺夫、劳动和社会保障部部长比尔詹·努尔穆别托夫及国家社会信任会议成员出席此次大会。

托卡耶夫总统在大会上发表了讲话。

总统指出，自国家社会信任会议成立以来，会议成员积极热情的投入到了社会对话活动当中，听取和反馈了大量具有重要意义的建议和意见，推动落实了一系列政策。

«我相信，应该不会有人再对政府建立对话和实施改革的决心抱有怀疑。»托卡耶夫说。

总统强调指出，通过国家社会信任会议完成的一系列工作，对深化哈萨克斯坦民主体制建设，以及促进政府与公众舆论之间的相互理解和信任新任关系的建立，起到了良好的效应。

«我们的经验得到了国际组织的高度评价，认为这是一个负责任的、建设性的对话平台。最重要的是，国家社会信任会议没有辜负社会对其赋予的期待。»托卡耶夫说。

托卡耶夫总统还表示，借助这一机制，哈萨克斯坦正在通过建设性对话建立新的政治文化。

值得一提的是，2019年6月12日托卡耶夫总统签署总统令，成立了隶属于哈萨克斯坦共和国总统的国家社会信任会议。

国家社会信任会议首次会议于9月6日，在总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫主持下在努尔苏丹独立宫举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】