乌兹别克斯坦的“哈萨克斯坦年”正式闭幕

哈通社/塔什干/12月22日 – 12月21日，盛大的«哈萨克斯坦年»闭幕晚会在乌兹别克斯坦首都塔什干举行。

晚会在位于塔什干市中心的“乌兹别克斯坦”国际宫举行。

哈萨克斯坦文化和体育部部长阿克托特·拉伊穆库洛娃、乌兹别克斯坦副总理阿吉兹·阿布都哈吉莫夫、乌兹别克斯坦文化部部长巴赫提亚尔·塞弗拉耶夫等出席晚会。

哈萨克斯坦人民演员若扎·热伊姆巴耶娃、功勋艺人阿扎马特·吉尔特尔戈佐夫、马迪特·硕塔巴耶夫、阿尔达克·巴勒扎诺娃、巴特尔詹·蒙特巴耶夫、阿里谢尔·卡里莫夫等知名文艺界人士，库尔曼哈兹哈萨克国立人民音乐剧团、“萨勒塔纳特”国家舞团，以及国内和国际艺术类大奖赛的获奖者们，共同参加了晚会的表演。

在2019年乌兹别克斯坦的“哈萨克斯坦年”框架下，乌境内共举行了220多场各类型文化活动，促进了哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦人文交流互动，极大地拉近了两国人民之间的感情。

值得一提的是，在“哈萨克斯坦年”闭幕式框架下哈乌两国文化宫共同组织了哈萨克艺术家晚会及著名的卡斯帖夫博物馆巡回展览。

【编译：木合塔尔·木拉提】