政府总理对江布尔州进行工作视察

哈通社/塔拉兹/12月26日 —— 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明26日抵达塔拉兹市，开始对江布尔州进行工作视察，并了解了首任总统提出的工业创新发展规划和托卡耶夫总统下达的社会经济发展工作任务落实情况。

视察期间，工业和基础设施发展部、江布尔州政府和全球领先化肥生产商EuroChem在总理的见证下签署了在江布尔州境内建造化肥生产厂的合作协议。工厂预计2021年交付使用，将为当地创造2000多个新的工作岗位。

总理还了解了投资总额达500亿坚戈的加纳塔斯风力发电厂工程项目计划。项目一期阶段装机容量达100 兆瓦，而二期装机容量为200兆瓦。目前，已完成19台风力发电机组安装工作。预计2020年一季度，风力发电机组数量达40台。 视察框架下，马明到访了位于该州的苏打和磷酸钾生产公司，以及甜点生产企业。 视察框架下，马明到访了位于该州的苏打和磷酸钾生产公司，以及甜点生产企业。

据了解，哈萨克磷酸钾生产公司生产的化肥产品目前出口至俄罗斯、中国、美国、德国和阿联酋等国家。 数据显示，今年1-11月，江布尔州加工业生产总额达3195亿美元（+7%），固定资产投资总额为2501亿坚戈（+10.5%）。根据该州2020-2025年发展规划，将落实总价值达2.7万亿坚戈66项投资项目，将创造1.1万个新的工作岗位。 数据显示，今年1-11月，江布尔州加工业生产总额达3195亿美元（+7%），固定资产投资总额为2501亿坚戈（+10.5%）。根据该州2020-2025年发展规划，将落实总价值达2.7万亿坚戈66项投资项目，将创造1.1万个新的工作岗位。 【编译：小穆】 【编译：小穆】

据了解，项目投资总额达10亿美元，工厂化肥产品年产量预计达100万吨。此外，工厂将采用先进环保技术，化肥产品生产过程中不会产生磷石膏等固体废渣。此外，该厂生产的氯化钙和二水石膏将满足我国道路、油气、建筑和农业领域的需求。