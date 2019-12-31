哈萨克斯坦将正式取消外国公民入境登记

哈通社/努尔苏丹/12月31日 – 短期入境哈萨克斯坦的外国公民，今后将无需办理强制性居留登记。

哈萨克斯坦内务部31日发布消息称，根据一项即将生效的新修正案，哈萨克斯坦将正式取消所有形式的针对短期入境哈萨克斯坦（在哈滞留时间不超过30日）的外国公民的强制性入境居留登记手续。

该全称为《为完善刑事和刑事诉讼法及加强对个人权利的保护问题对哈萨克斯坦部分法律条款进行补充修改法案》的法案已经获得了哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫的签署。新法案将于在公开媒体公示之日起10日后正式生效。

内务部表示，自新法案生效之后，短期入境（在哈滞留时间不超过30日）的外国公民将无需再前往内务部移民事务机构进行入境登记。

今后，外国公民的接待方只需在该外国人入境后的3个工作日内，登录电子政府网站www.vmp.gov.kz ，填写其相关基本信息（必要时包括其同行的未成年儿童相关信息）并进行在线提交即可，办理过程不超过15分钟，且无需亲自前往机构办公地点。

根据过去的法律规定，外国公民必须在进入哈萨克斯坦国境的五日内在移民局完成登记手续。较为繁琐的手续对哈萨克斯坦的旅游业发展带来了一定的影响。2019年10月的一次会议上，哈萨克斯坦总统托卡耶夫对这一制度提出了批评，下达了纠正这种«不合时宜的落后制度»的命令。

【编译：木合塔尔·木拉提】