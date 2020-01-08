哈萨克斯坦接任内陆发展中国家集团轮值主席国职务

哈通社/纽约/1月8日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦正式接任2020-2021年内陆发展中国家集团轮值主席国职务。

消息称，轮值主席国交接仪式当地时间7日在联合国纽约总部举行。内陆发展中国家集团成员国驻联合国代表和分析人士，以及联合国最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表费基塔莫埃洛拉·卡托阿·乌托伊卡马努（Fekitamoeloa Katoa 'Utoikamanu）出席了仪式。

履行轮值主席国期间，哈萨克斯坦将积极推动《内陆发展中国家2004-2014年阿拉木图行动纲领》和《内陆发展中国家2014-2024年十年维也纳行动纲领》的落实。

哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特•奥马洛夫表示，哈萨克斯坦作为轮值主席国，将努力推动集团与联合国各机构、国际金融组织、私营和科界代表之间的合作。此外，他还向上届轮值主席国巴拉圭代表就其有效工作成果表示了感谢。

乌托伊卡马努女士指出，哈萨克斯坦在促进和保护内陆发展中国家集团利益中一直表现着积极立场。她同时还宣布，内陆发展中国家集团部长级会议将于2020年6月在世贸组织第十二届部长级会议框架下在努尔苏丹举行。

值得一提的是，哈萨克斯坦于2019年11月25日在纽约举行的内陆发展中国家集团部长级会议年会上当选轮值主席国。

据悉，内陆发展中国家集团共有32个成员国 ，其中16个非洲国家、10个亚洲国家（中亚五国和阿富汗）、4个欧洲国家和2个南美洲国家。

哈萨克斯坦是全球最大内陆国家，离海洋最远距离为3750公里。

【编译：小穆】